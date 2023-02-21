Рівень води в каналах Венеції знизився більш ніж на півметра від нормального рівня через відсутність опадів. Рух гондол і вапоретто, а також суден екстрених служб деякими каналами неможливий.

Водний транспорт здатний ходити каналами міста, якщо рівень води опускається не більше ніж на 60 см нижче середнього рівня. В останні дні вода впала на 65 см нижче за нього.

Обміління негативно позначається на щорічному карнавалі, який проходить у ці дні в Венеції. Зазвичай на це свято з'їжджається до 100 тисяч туристів.

Посуха у північних районах Італії триває вже кілька місяців. Об'єм снігу в Альпах скоротився на 53%, а водні запаси річок - більш ніж на 60%, зазначає природозахисна організація Legambiente.

У річці По сьогодні лише третина від того обсягу води, який звичайний для цього періоду року. Постраждало й озеро Гарда на півночі Італії, де рівень води зараз рекордно низький, а до маленького острова Сан-Бьяджо взагалі можна дійти пішки.

За словами експерта з Національного центру досліджень Масімільяно Паскуї, для відновлення гідробалансу необхідно щонайменше 50 днів дощів.

Крім того, в останні два тижні у Західній Європі, включаючи Італію, тримаються температури повітря, характерні скоріше для пізньої весни. Враховуючи все це, вчені прогнозують повторення торішньої посухи в липні, через яку в низці сільськогосподарських районів Італії, розташованих вздовж берегів По, вводився режим надзвичайної ситуації. Ту посуху назвали найсерйознішою за останні 70 років.

Основною проблемою Венеції завжди вважалися повені. У 2019 році збитки від стихії перевищили 1 млрд євро.