У Венеції майже пересохли канали (фото) [ Редагувати ]
Рівень води в каналах Венеції знизився більш ніж на півметра від нормального рівня через відсутність опадів. Рух гондол і вапоретто, а також суден екстрених служб деякими каналами неможливий.
Водний транспорт здатний ходити каналами міста, якщо рівень води опускається не більше ніж на 60 см нижче середнього рівня. В останні дні вода впала на 65 см нижче за нього.
Обміління негативно позначається на щорічному карнавалі, який проходить у ці дні в Венеції. Зазвичай на це свято з'їжджається до 100 тисяч туристів.
Посуха у північних районах Італії триває вже кілька місяців. Об'єм снігу в Альпах скоротився на 53%, а водні запаси річок - більш ніж на 60%, зазначає природозахисна організація Legambiente.
У річці По сьогодні лише третина від того обсягу води, який звичайний для цього періоду року. Постраждало й озеро Гарда на півночі Італії, де рівень води зараз рекордно низький, а до маленького острова Сан-Бьяджо взагалі можна дійти пішки.
За словами експерта з Національного центру досліджень Масімільяно Паскуї, для відновлення гідробалансу необхідно щонайменше 50 днів дощів.
Крім того, в останні два тижні у Західній Європі, включаючи Італію, тримаються температури повітря, характерні скоріше для пізньої весни. Враховуючи все це, вчені прогнозують повторення торішньої посухи в липні, через яку в низці сільськогосподарських районів Італії, розташованих вздовж берегів По, вводився режим надзвичайної ситуації. Ту посуху назвали найсерйознішою за останні 70 років.
Основною проблемою Венеції завжди вважалися повені. У 2019 році збитки від стихії перевищили 1 млрд євро.
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