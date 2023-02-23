Ізраїль зазнав обстрілу з боку сектору Гази [ Редагувати ]
Ізраїль зазнав обстрілу з сектора Гази в ніч проти четверга, 23 лютого. По його території було випущено 6 ракет.
Про це повідомляється в Twitter Армії оборони Ізраїлю.
Зазначається, що 5 ракет було перехоплено системою протиповітряної оборони, ще одна впала на нежитлову територію.
Минулої доби ізраїльські військові провели операцію в Наблусі на Західному березі річки Йордан. Було затримано представників радикальних палестинських угруповань, причетних до атак на Західному березі.
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