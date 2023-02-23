Ізраїль зазнав обстрілу з сектора Гази в ніч проти четверга, 23 лютого. По його території було випущено 6 ракет.

Про це повідомляється в Twitter Армії оборони Ізраїлю.

Зазначається, що 5 ракет було перехоплено системою протиповітряної оборони, ще одна впала на нежитлову територію.

Минулої доби ізраїльські військові провели операцію в Наблусі на Західному березі річки Йордан. Було затримано представників радикальних палестинських угруповань, причетних до атак на Західному березі.