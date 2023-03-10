Британія та Франція домовляться про розробку зброї для захисту від рф - Sky News [ Редагувати ]
Під час зустрічі в Парижі прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак й президент Франції Еммануель Макрон підпишуть угоду щодо розробки високоточної ударної зброї для боротьби з російською агресією. Про це пише Sky News.
Окрім розробки озброєння, лідери можуть домовитись про посилення співпраці в підготовці українських морських піхотинців й постачання зброї Україні.
Як відзначив Сунак, 10 березня Захід зіткнувся з безпрецедентними загрозами через що він та президент Франції мають бажання зміцнити НАТО, аби Альянс міг прийняти "виклики майбутнього".
Під час переговорів Сунак й Макрон визнають росію найбільшою загрозою як європейській, так і глобальній безпеці, а також дадуть добро на:
- посилення військової координації країн;
- спільну розробку "високоточної ударної зброї наступного покоління".
За словами офіційних осіб, проєкт необхідний НАТО для "захисту від дедалі більшої загрози з боку росії".
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