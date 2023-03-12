Зеленський провів важливі переговори із президентом Чехії [ Редагувати ]
У неділю, 12 березня, президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Чехії Петром Павелом.
Про це повідомляє глава держави у Twitter.
"Провів розмову з президентом Чехії Петром Павелом. Привітав з офіційним вступом на посаду. Поінформував про ситуацію на фронті, наші безпекові потреби. Говорили про рух України до ЄС", - написав він.
Зеленський заявив, що він із чеським лідером домовилися й надалі активно взаємодіяти.
"Підтримка Чехії важлива для України в боротьбі з агресією рф", - наголосив він.
по темі
Україна та її військові героїчно боронять свої території та показують всьому світу, що армія росії перестає бути глобальною загрозою
У пʼятницю, 10 березня, президент України Володимир Зеленський звітував про візит премʼєр-міністра Фінляндії Санни Марін
Українські військові продовжують захищати Бахмут Донецької області та не відступають, адже окупація міста росіянами відкриє дорогу до інших населених пунктів області
У середу, 8 березні, Генеральний секретар ООН Антоній Гутерріш прибуде з візитом до Києва
Президент України Володимир Зеленський зробив заяву