У неділю, 12 березня, президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Чехії Петром Павелом.

Про це повідомляє глава держави у Twitter.

"Провів розмову з президентом Чехії Петром Павелом. Привітав з офіційним вступом на посаду. Поінформував про ситуацію на фронті, наші безпекові потреби. Говорили про рух України до ЄС", - написав він.

Зеленський заявив, що він із чеським лідером домовилися й надалі активно взаємодіяти.

"Підтримка Чехії важлива для України в боротьбі з агресією рф", - наголосив він.