Зеленський розповів про численні втрати росіян у боях за Бахмут [ Редагувати ]
Окупанти зазнають численних втрат серед своїх військових у боях на Бахмутському напрямку. Про це стало відомо під час вечірнього звернення президента Володимира Зеленського.
За його словами, тільки на Бахмутському напрямку українським військовим вдалось знищити понад 1100 солдатів ворога.
Це безповоротні втрати Росії, втрати саме там, під Бахмутом. Плюс іще як мінімум півтори тисячі санітарних ворожих втрат - це поранення, які несумісні для них із продовженням боїв. Плюс знищено десятки одиниць ворожої техніки. Плюс спалені російські склади боєприпасів - понад десять.
по темі
У пʼятницю, 10 березня, президент України Володимир Зеленський звітував про візит премʼєр-міністра Фінляндії Санни Марін
У середу, 8 березні, Генеральний секретар ООН Антоній Гутерріш прибуде з візитом до Києва
Президент України Володимир Зеленський зробив заяву
У четвер, 2 березня, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зробив заяву
Україна працює над тим, щоб розширити глобальні і європейські санкції ще на російську атомну галузь