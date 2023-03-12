Окупанти зазнають численних втрат серед своїх військових у боях на Бахмутському напрямку. Про це стало відомо під час вечірнього звернення президента Володимира Зеленського.

За його словами, тільки на Бахмутському напрямку українським військовим вдалось знищити понад 1100 солдатів ворога.