У містах Луганської області окупанти продовжують набирати на війну в'язнів - ОВА [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Російські окупанти продовжують приховану мобілізацію на захоплених територіях Луганської області. Вони вербують в'язнів у колоніях.
Про це повідомляє Луганська ОВА.
Завербованих в'язнів росіяни відразу кидають на війну проти України.
"Додаткові послуги чоловікам пропонують в місцевих колоніях. У Брянці, Алчевську, Перевальську, Хрустальному, Сорокиному та Суходольську триває вербування і доправлення на фронт в’язнів", - йдеться у повідомленні.
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