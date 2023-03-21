Кличко показав історію киянина - реабілітолога, який допомагає відновлюватися пораненим захисникам України (відео) [ Редагувати ]
Мер Києва Віталій Кличко показав історію про 30-річного киянина - фізіотерапевта та реабілітолога Олександра Єрьоміна, який допомагає відновлюватися пораненим військовослужбовцям та тяжко травмованим цивільним. Відео Кличко опублікував на своїй сторінці у Facebook.
Продовжую розповідати про #ЛюдиТвогоКиєва. Про тих киян, які роблять все, аби наше місто ставало комфортною, гарною і безпечною європейською столицею. А найголовніше - дружнім містом, яке піклується про людей і робить все для Перемоги.
Сьогодні історія про 30-річного киянина - фізіотерапевта та реабілітолога Олександра Єрьоміна. Він є засновником "Реабілітаційного центру EREMINCENTER", що допомагає відновлюватися нашим воїнам, які постраждали захищаючи Україну. А також - цивільним, особливо спортсменам, які отримали тяжкі травми.
Мер Кличко розповів, що у минулому Олександр - професійний футболіст, грав у юнацькій збірній України. Доля склалася так, що після багатьох отриманих травм йому довелося залишити улюблений вид спорту.
Єрьомін зміг повністю відновитися, але зрозумів, що його подальший шлях у житті - допомога таким же травмованим спортсменам. Олександр Єрьомін працював фізіотерапевтом в ФК "Шахтар", у збірних України з гандболу, баскетболу, хокею, легкої атлетики, стажувався в Німеччині та Ізраїлі.
Із часом кількість пацієнтів збільшувалася. І молодий фізіотерапевт та реабілітолог задумався над створенням власної команди лікарів та відкриттям реабілітаційного центру.
Так, 8 років тому з’явився "EREMINCENTER". Сьогодні в його команді 25 досвідчених спеціалістів: масажистів, терапевтів, фізіотерапевтів та фітнес-тренерів. За цей час допомогу надали майже 17 тисячам пацієнтів.
Уже 5 років свою діяльність центр здійснює на території Київського велотреку, який був повністю реконструйований столичною владою у 2017 році. Від початку повномасштабного вторгнення росії реабілітологи на волонтерських засадах допомагають відновлюватися українським військовослужбовцям.
Команда реабілітаційного центру, за авторською методикою Єрьоміна, працює над відновленням опорно-рухового апарату постраждалих на війні наших захисників та захисниць.
Реабілітолог мріє відкрити стаціонарне відділення. Тоді лікування у центрі зможуть проходити ще більше людей з інших міст України. Також у планах Єрьоміна - вийти на міжнародний рівень.
Через війну, на жаль, кількість пацієнтів зросла у рази, а через це збільшився і досвід лікарів "EREMINCENTER". Його вже високо оцінили реабілітологи Німеччини та Ізраїлю, у яких Олександр стажувався.
"Сьогодні дуже важливо об’єднувати зусилля для допомоги українським воїнам, які отримали поранення, захищаючи Україну. І важливо, що оновлений київський велотрек має необхідні ресурси для роботи професійних та досвідчених реабілітологів, які знають свою справу та полегшують і прискорюють шлях до одужання наших захисників та захисниць", - підкреслив Віталій Кличко.
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