Мер Києва Віталій Кличко показав історію про 30-річного киянина - фізіотерапевта та реабілітолога Олександра Єрьоміна, який допомагає відновлюватися пораненим військовослужбовцям та тяжко травмованим цивільним. Відео Кличко опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Продовжую розповідати про #ЛюдиТвогоКиєва. Про тих киян, які роблять все, аби наше місто ставало комфортною, гарною і безпечною європейською столицею. А найголовніше - дружнім містом, яке піклується про людей і робить все для Перемоги. Сьогодні історія про 30-річного киянина - фізіотерапевта та реабілітолога Олександра Єрьоміна. Він є засновником "Реабілітаційного центру EREMINCENTER", що допомагає відновлюватися нашим воїнам, які постраждали захищаючи Україну. А також - цивільним, особливо спортсменам, які отримали тяжкі травми.

Мер Кличко розповів, що у минулому Олександр - професійний футболіст, грав у юнацькій збірній України. Доля склалася так, що після багатьох отриманих травм йому довелося залишити улюблений вид спорту.

Єрьомін зміг повністю відновитися, але зрозумів, що його подальший шлях у житті - допомога таким же травмованим спортсменам. Олександр Єрьомін працював фізіотерапевтом в ФК "Шахтар", у збірних України з гандболу, баскетболу, хокею, легкої атлетики, стажувався в Німеччині та Ізраїлі.

Із часом кількість пацієнтів збільшувалася. І молодий фізіотерапевт та реабілітолог задумався над створенням власної команди лікарів та відкриттям реабілітаційного центру. Так, 8 років тому з’явився "EREMINCENTER". Сьогодні в його команді 25 досвідчених спеціалістів: масажистів, терапевтів, фізіотерапевтів та фітнес-тренерів. За цей час допомогу надали майже 17 тисячам пацієнтів. Уже 5 років свою діяльність центр здійснює на території Київського велотреку, який був повністю реконструйований столичною владою у 2017 році. Від початку повномасштабного вторгнення росії реабілітологи на волонтерських засадах допомагають відновлюватися українським військовослужбовцям.

Команда реабілітаційного центру, за авторською методикою Єрьоміна, працює над відновленням опорно-рухового апарату постраждалих на війні наших захисників та захисниць.

Реабілітолог мріє відкрити стаціонарне відділення. Тоді лікування у центрі зможуть проходити ще більше людей з інших міст України. Також у планах Єрьоміна - вийти на міжнародний рівень.

Через війну, на жаль, кількість пацієнтів зросла у рази, а через це збільшився і досвід лікарів "EREMINCENTER". Його вже високо оцінили реабілітологи Німеччини та Ізраїлю, у яких Олександр стажувався.

"Сьогодні дуже важливо об’єднувати зусилля для допомоги українським воїнам, які отримали поранення, захищаючи Україну. І важливо, що оновлений київський велотрек має необхідні ресурси для роботи професійних та досвідчених реабілітологів, які знають свою справу та полегшують і прискорюють шлях до одужання наших захисників та захисниць", - підкреслив Віталій Кличко.