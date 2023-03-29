У Раді хочуть надсилати повістки через месенджери [ Редагувати ]
Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки наразі розглядає питання удосконалення підстав для вручення повісток, у тому числі можливість відправляти їх за допомогою месенджерів.
Про це повідомляє народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки України Федор Веніславський.
"Ми наразі розглядаємо питання удосконалення законодавчих підстав для вручення повісток, у тому числі можливість відправляти чоловікам, які підлягають мобілізації, повідомлення про необхідність з'явитись у центр комплектування за допомогою месенджерів, тобто відправляти повістки онлайн. Наразі розглядаємо можливість усунення бюрократичних проблем, пов'язаних з цим питанням", - заявив Веніславський.
За його словами, до початку повномасштабного вторгнення база мобільних номерів чоловіків призовного віку була майже повністю сформована. На думку нардепа, вже є технічні можливості упевнитись, що повістку було доставлено онлайн.
"Маємо бути відвертими: дійсно є певні проблеми з мобілізацією, тому що через війну маємо дуже багато внутрішньо переміщених осіб, серед яких багато чоловіків призовного віку, які можуть бути мобілізовані. Але оскільки вони перебувають не за місцем реєстрації, і не всі стали на військовий облік за місцем фактичного проживання, є проблеми з призовом", - пояснив нардеп.
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