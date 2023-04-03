У Білорусі оголосили перевірку боєздатності військ [ Редагувати ]
У понеділок, 3 квітня, у Білорусі за дорученням диктатора олександра лукашенка розпочалася перевірка бойової готовності збройних сил республіки. Про це повідомляє міноборони Білорусі.
Заходи мають комплексний характер і дозволять визначити здатність командирів управляти підлеглими військовими частинами та підрозділами при їх приведенні у вищі ступені бойової готовності, а також готовність військових частин виконувати завдання щодо призначення у встановлені терміни.
У білоруському міноборони зазначили, що в рамках перевірки заплановано пересування військової техніки. На дорогах загального користування та на ділянках місцевості можливі тимчасові обмеження руху цивільного транспорту.
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