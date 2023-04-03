Години у засідці заради ювелірно влучного пострілу. Витримка, майстерність і безстрашність - запорука успіху снайпера. Сучасні високоточні гвинтівки здатні дістати ворога за кілька кілометрів.

Наш наступний сюжет, підготовлений спільно з кореспондентами Військового телебачення, про українських снайперів, яких чи не найбільше бояться російські окупанти на передовій.

Поліна Коваленко, кореспондентка Військового телебачення України:

Професія снайпера потребує неабиякої витримки. Саме в такому положенні хлопцям доводиться лежати по декілька годин, щоб побачити свою ціль.

Наш співрозмовник із позивним "Сармат" вміє так замаскуватися, що помітити його серед трави важко навіть із близьку.

Позивний "Сармат", військовослужбовець ДШВ Збройних сил України:

Загальна робота - прийти тихо, скритно, уразити одним пострілом ціль і так само піти.

Ворогів боєць називає просто цілями. Лише за останній вихід - ліквідував 6 загарбників.

Після пострілу треба швидко й непомітно змінити позицію - каже воїн, адже ворог може стріляти у відповідь.

Позивний "Ліс", військовослужбовець ДШВ Збройних сил України:

Були такі випадки, що приходилось приховуватися в засідці декілька годин от артилерії, бо йде щільний артилерійський та стрілецький вогонь.

Зробити постріл - справа кількох секунд. Очікувати на слушний момент можна годинами, а то й днями. І весь цей час снайпер має бути у повному умундируванню.

Позивний "Сармат", військовослужбовець ДШВ Збройних сил України:

У снайпера амуніція разом з гвинтівкою важить приблизно 40 кг, довитися робити марш-броски й на короткі, і на великі дистанції. Все залежить від задачі.

Жодні труднощі не лякають, кажуть наші співрозмовники. Головне - виконати бойове завдання та щоб усі свої повернулися живими.

Позивний "Ліс", військовослужбовець ДШВ Збройних сил України:

Найтяжче розуміти, що когось не стало. Все інше дрібниці.

Позивний "Сармат", військовослужбовець ДШВ Збройних сил України: