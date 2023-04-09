Шеврони - на патрони: львівський волонтер започаткував проєкт підтримки українських бійців [ Редагувати ]
Шеврони - на патрони. Львівський волонтер започаткував проєкт підтримки українських бійців. Чоловік вирішив створити шеврони з особливими узорами вишивок кожного регіону України. Їх вояки могли б їх чіпляти до форми на свято. А щоб військові носили вишиті шеврони й в бойових умовах - їх дублюють у кольорах хакі. На виробництві побувала Вікторія Балицька.
Назва міста, карта області та стрічка - такі вишиті шеврони виготовляють у мініцеху. Кожна область має свій колір та особливий візерунок.
Іван Сварник, автор ідеї:
На заході України, наприклад у Львові, використовувались дуже велика кількість геометричних фігур. Тоді, коли на сході України, цей фітоморфні мотиви.
Узори вишивки та кольори для кожного міста підбирав дизайнер. Найскладніше - перенести все багатство вишиванки на невеличку площу шеврона.
Іван Сварник, автор ідеї:
Тобто, дизайнеру було надано кілька взірців елементів вишиванки, яка використовувалася. Далі дизайнер безпосередньо адаптував ці елементи й вписав певний розмір.
Готові ескізи внесли у програму вишивальної машини. Вона робить 35 тисяч стібків за годину.
Уляна Скочепець, оператор вишивки:
Виставили хід ниточок, який шеврон буде шитися, і яка ниточка відповідає цьому шеврону. Вже відшили Суми, відшили Тернопіль.
А ще Донецьк, Рівне, Запоріжжя, Львів та інші міста України. Загалом - 25 комплектів.
Степан Штих, керівник підприємства:
Ми, перед тим як вийти на ті результати, які ви бачили, відшили порядку по 5-6 взірців кожної області для того, щоб поправити чи протестувати ту, чи іншу складність. Щоб зараз вишивала правильно машинка.
Ідея створити такі святково-патріотичні шеврони належить волонтеру Івану Сварнику. Торік на День вишиванки він побачив багато людей у традиційних вишитих сорочках і воїнів у звичайному однострої.
Іван Сварник, автор ідеї:
З іншого боку військові в зеленій формі, яка дуже часто буває і брудною, яка часто буває в поті, зокрема і в крові. І мені хотілося перенести оце відчуття свята на цей один день для військових. Так була перша ідея шевронами взяти ту саму вишиванку і перенести її у формат шеврона. І передати їх військовим.
Вишиті шеврони вояки зможуть носити у святкові дні. А для буднів дизайнери розробили маскувальні у кольорах хакі.
Іван Сварник, автор ідеї:
Він ідентичний по узорах до звичайного варіанту. Єдине, що всі яскраві кольори з нього були прибрані. Знову ж таки для того, аби бійці мали той самий оберіг біля себе, але були в бойових умовах менш помітними.
Наразі виготовлено лише 100 комплектів шевронів. І вже є вже замовлення з-за кордону.
З таких країн як Великобританія, як Франція, як Польща були замовлення повністю всіх комплектів.
Виручені за шеврони кошти волонтери обіцяють спрямувати на потреби армії.
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