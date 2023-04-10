У Рівному 26-річна місцева жителька знайшла на одному з ринків значну суму грошей та відразу принесла їх в поліцію. Про це повідомила обласна поліція.

Сьогодні, дев’ятого квітня, близько 13:15 на спецлінію 102 повідомила 26-річна жителька Здолбунова Юлія, що на одному із ринків в обласному центрі вона знайшла велику суму грошей. Аби встановити власника, заявниця принесла їх до поліції.

Наразі кошти перебувають у Рівненському районному управлінні поліції.

Власника згуби просять звернутися за адресою місто Рівне, вулиця Героїв Поліції, 4. Про яку саме кількість грошей йдеться, не повідомляється.