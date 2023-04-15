Весняне водопілля. Дніпро вийшов з берегів, у Десні та Прип'яті зростає рівень води, розливаються й інші річки. Рятувальники попереджають про загрозу підтоплень на півночі та заході України. Прибувати вода у річках буде до 17 квітня.

Велика вода прийшла й на Черкащину. З деяких сіл, які розташовані на берегах річок, рятувальники вже почали евакуйовувати людей. В області навіть оголосили червоний рівень небезпеки. Наш Станіслав Кухарчук проїхався підтопленими селами.

Такий зараз вигляд має село Хрещатик, що неподалік Черкас. Воно знаходиться на березі двох річок Дніпра та Росі. Кілька днів тому вони почали стрімко розливатись і вода потоком хлинула в будинки селян. Люди в розпачі, адже такого водопілля тут не бачили кілька десятиліть. Буквально за добу рівень води піднявся на понад метр. Пересуватись селом тепер можна лише човном, або спецтехнікою.

Роман, житель села Хрещатик:

Немає води питної, немає світла - готувати їжу, нічого не можемо. Худоба, у багатьох є свійська худоба, вона стоїть по груди у воді. Лихо, одним словом – лихо.

Вже третю добу в Хрещатику рятувальники евакуйовують місцевих жителів та домашніх тварин. Деякі подвір'я опинились повністю відрізаними від суходолу. Через сильну течію навіть міцні чоловіки ледве тримаються на ногах. В першу чергу з села вивозять сім'ї з дітьми, хоча більшість людей поки воліють не виїжджати.

Андрій Даник, начальник ГУ ДСНС в Черкаській області:

Там, де дорослі люди - вони самі приймають рішення, ми відслідковуємо по кожному будинку, в нас є з ними сталий зв'язок, ми їх забезпечуємо разом з місцевою владою, продуктами харчування, медикаментами, ситуація перебуває на контролі.

Пані Оксана з Межиріча до водопілля уже підготувалась - старенький човен якраз стане в нагоді. Її село розташоване на березі річки Рось значно вище за течією від Хрещатика, але велика вода наступає і тут. Жінка каже, ще трохи і подвір'я буде відрізаним від суходолу - рівень Росі невпинно піднімається.

Оксана Лимаренко, жителька села Межиріч:

Звісно, що відріже, ну про що мова!? Ви ж дивіться яким напором іде - це днів два -три саме більше. Я вчора ранком, як їхала в Канів, то тут ручейок тільки тік, а приїхала з Канева - вже нема ручейка, вже пливе гарно.

Під водою - вже сотні гектарів сільгоспугідь. На цей рік господарство пана Анатолія залишиться без врожаю - на його полі уже нереститься риба.

Пан Анатолій, житель села Межиріч:

Там посіяно - цибуля, часник, а там пшениця. Все, вже нема. Та все пропало, все, вже немає.

А так водопілля намагаються стримати у Пекарях під Каневом. Дренажні труби, які відводили воду з місцевих гір у річку, опинились нижче рівня Дніпра і через них стрімким потоком вода йде в село. Рівень Дніпрових вод за кілька днів піднявся на майже чотири метри.

Дніпровська вода вже дісталась городів, та зон відпочинку у Пекарях.. і зупинити її місцеві комунальники поки не в силах.

Тетяна Корнієнко, староста села Пекарі:

Од нас нічого не залежить, в нас Дніпро в селі видавлює підземні води - рівень піднімається.

Через стрімкий підйом рівня води - Черкащина вже у червоній зоні. Особлива увага рятувальників зараз прикута до населених пунктів, які розташовані на берегах річок. Там фахівці ДСНС постійно моніторять ситуацію за допомогою дронів. У військовій адміністрації причиною такого надзвичайного водопілля називають неможливість каскаду дніпровських ГЕС провести превентивні скиди води.

Ігор Табурець, голова Черкаської ОВА:

В першу чергу - це причини пов'язані із війною, зазначених скидів попередніх не відбулось, тобто ми залишались на нулі. Таким чином всі паводки, які збираються на півночі нашої країни, з сусідньої Білорусі мають такі наслідки, які ми не можемо регулювати.

До кінця місяця вода буде тільки прибувати. Пік зростання її рівня прогнозують з 18 по 28 квітня.