Понад пів тисячі українців відвідали безплатні спортивні заняття від Благодійного фонду Вадима Столара з моменту весняного перезапуску програми "Спорт на районі". Проєкт також залучив понад тисячу учасників у 2022 році, йдеться на сайті Фонду. https://bit.ly/3A6CyZo

Фонд Вадима Столара вже понад пів року веде спортивний проєкт

Понад пів року триває ініціатива "Спорт на районі", метою якої є відновлення емоційної рівноваги людей за допомогою фізичної активності. Засновник Фонду Вадим Столар наголошує на важливості здорового способу життя, а також на тому, що спорт допомагає людям перезавантажитися, відчути себе сильними та зосередитися на меті – перемозі України.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLSc2HneLV5R8MZYE-GZXoR5AzBPloHMbQ

"Спорт на районі" стартував у серпні минулого року, коли у столиці організували заняття на природі та підібрали команду тренерів, розповідає волонтерка Наталія Приходько. З настанням холодів проєкт перемістився в онлайн, і всі охочі тепер можуть долучитися до занять, які відбуваються тричі на тиждень.

Фонд Вадима Столара перезапустив спортпроєкт та реалізує інші соціальні ініціативи

Нещодавно Фонд перезапустив "Спорт на районі", врахувавши накопичений організаторами досвід, і позитивних відгуків тепер стало вдвічі більше. Зараз у проєкті залучені фітнес-тренер Юлія з п’ятирічним стажем куратора, додаткові спеціалісти з йоги та дієтології, а також проводяться лекції про здоров’я.

Окрім іншого, Фонд Вадима Столара реалізує низку соціально-гуманітарних проєктів, зокрема "Відновись", метою якого є емоційна підтримка сімей, які втратили одного з батьків чи дім через війну. Також представники Фонду постачають продуктові набори в різні куточки України, включно з прифронтовими гарячими точками, допомагають військовим усім – від амуніції до спецавтомобілів.

Хто бажає долучитися до ініціативи "Спорт на районі", переходьте на https://stolarfund.com/projects/proyekt-sport.