Український дует став віце-чемпіон світу з черліденгу (відео) [ Редагувати ]
Український дует посів друге місце на чемпіонаті світу з черліденгу в американському Орландо. Про це повідомляє Всеукраїнська федерація черліденгу.
Львів'янки Анастасія Малошенко та Єлизавета Тимофєєва здобули "срібло" у змаганнях фрістайл дуетів, поступившись лише господаркам змагань, команді США. Бронза - у японського дуету.
Ця нагорода стала десятою в історії українською медаллю на чемпіонатах світу з черліденгу.
Федерація присвячує цю медаль мужнім захисникам нашої держави, які захищають Україну у війні з нацистською росією.
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