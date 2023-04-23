За добу на Херсон скинули п'ять керованих авіабомб - ОК "Південь" [ Редагувати ]
За минулу добу, 22 квітня, росіяни скинули на Херсон п'ять керованих авіабомб КАБ-500. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
Ворог двічі застосував ударні дрони типу "Ланцет" по Херсонському району. А також наніс груповий авіаційний бомбовий удар 4-ма літаками Су-35 зі скиданням 5-ти КАБ-500. Пошкоджено приватні житлові будинки. Без людських втрат.
Зафіксовано 56 ворожих обстрілів по акваторії Дніпро-Бузького лиману та щонайменше 5 населених пунктах Херсонського й Береславського районів. В обласному центрі поранення отримала 1 цивільна людина.
За тиждень, що минає Сили оборони України підтверджено знищили 26 рашистів, 2 гармати 152-го калібру "Гіацинт", 1 склад боєпостачання та 11 одиниць автобронетехніки.
Нагадаємо, у Повітряних силах пояснили, чому ЗСУ не можуть збивати всі керовані авіабомби рашистів.
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