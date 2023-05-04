Ми переглянули всього лише один випуск, а відчуття - мов з'їли діжку багна.

Фальшиве "громадянство", фейкова армія, брехливе керівництво - повсякденність країни, що живе в паралельній реальності скріп та наративів. Зазирнути у Задзеркалля можна, лише переглянувши випуск новин на російському ТБ. Ніна Коломієць далі.

Ніна Коломієць, кореспондентка:

Росіяни ведуть війну не лише на передовій. Битва за світогляд людей вже багато років іде на фронті інформаційному. Російські ЗМІ стали потужною зброєю в руках пропагандистів. Вони щодня з екранів телевізорів запускають ракети, нашпиговані фейками та маніпуляціями. Як же працює ця машина брехні й зомбування? І чому вона має такий потужний вплив на цільову аудиторію? Розберемо буквально на гвинтики - разом із фахівцями центру протидії дезінформації Ради нацбезпеки та оборони України.

Марина Воротинцева, старший аналітик Центру протидії дезінформації РНБО:

Вітаю вас у центрі протидії дезінформації. У нас тут працює велика команда експертів - фіксуємо зміни, тенденції, тренди. Сьогодні пропоную вам експеримент - один з останніх випусків новин подивимося разом. Сподіваюся, ваша психіка витримає це навантаження.

Професія журналіста зобов'язує мене іноді передивлятися певні матеріали російських пропагандистів. Але повний випуск новин - це буде для мене певне випробування.

Украинские боевики сегодня усилили обстрелы населенных пунктов ДНР.

Цей сюжет, присвячений ключовому наративу - "бомбили Донбас 8 лет", це продовжується. Вони кажуть: "Украинские боевики наносят удари американскими калибрами". Запасаємося терпінням і нервами й дивимося далі.

На передовой в Кременском лесу десантники не только отражают атаки украинских вооруженных формирований, но и занимаются творчеством. Этот боец за год написал 5 стихотворений.

Бачимо героїзацію російських військових, які здійснюють агресію проти України. Бачимо пафосні вірші, які вони там пишуть в окопах, захищають якихось своїх дітей від війни, хоча вони чинять геноцид в Україні й ламають життя тисячам українських дітей. І при цьому вони пишуть якісь вірші, щоб діти не знали слово війна.

Отже, у першому ж матеріалі випуску - одна з найпотужніших маніпуляцій: напала не росія, а на росію, і тому вони героїчно захищаються. В наступному сюжеті пропагандисти відверто брешуть про ситуацію на фронті, жонглюючи навіть назвами населених пунктів.

В Артемовске штурмовые отряды овладели ещё 4 кварталами в западной части города.

Марина Воротинцева, старший аналітик Центру протидії дезінформації РНБО:

Вони використовують радянську назву міста Бахмут - називають його Артемівськ. Намагаються сформувати у свого глядача уявлення про те, що відбувається під Бахмутом - не має ніякого відношення до того, що відбувається під Артемівськом. Це також маніпуляція. І що все те, що Пригожин розповідає про шалені втрати під Бахмутом, наче це в якомусь іншому місті відбувається. - Бачите, як зручно - всі втрати й поразки під Бахмутом, а перемоги - під Артемівськом.

Ми передивилися вже 15 хвилин випуску, а у кадрі - досі російські військові! Звертаємо увагу на важливі деталі.

Мені здається, як глядачеві, що це теж якась паралельна реальність. Я у наших сюжетах з передової не бачила такої чистесенької, випрасуваної форми, поголених бійців, які наче тільки-но з воєнторгу вийшли. - Російська пропаганда спеціалізується на постановочних відео, таке відео можна зняти в будь-якому лісі. Це фактично створення паралельної реальності - наче війна це не щось жахливе, криваве і катастрофічне, а якась приємна прогулянка, якою можна пишатись.

Тільки в шостому сюжеті випуску - хоч якась інформація не про Україну, а про події в рф.

А на Ямал вернулась зима! Регион накрыл мощный снегопад.

Бачите, які важливі проблеми. Всі проблеми від погоди. Не від чиновників, не від когось - погода винна. Від України й погоди - дві проблеми у росії. Більше ніяких політичних подій у них не відбувається.

В Челябинской области идет реконструкция одного из отрезков магистрали. Высота опор будущей эстакады достигает 40 метров.

Сюжет про будівництво дороги, якогось клаптика, показаний як справжній художній фільм. Видно, скільки тут телевізійної техніки використано, вартісної, дорогої, задіяні дрони. Величезні зусилля спрямовані на героїзацію звичайної роботи, яка в інших країнах відбувається кожен день, це рутина. Це не на Марсі дорога, це в Челябінську.

Далі в ефірі у пропагандистів - підготовка до Дня перемоги. Та релігійні скрєпи. І тут знову Україна - відео з Києво-Печерської лаври. А потім сюжет про міфічний порятунок жителів Донбасу від "гуманітарної катастрофи". Зверніть увагу, підміна понять - на кожному кроці!

В Донецке на финишную прямую выходит строительство жизненно важного водовода.

Це типовий пакет, що росія прийшла відбудовувати нові регіони, хоча насправді вона їх зруйнувала, це питання останніх кількох років.

На останок в ефірі - ще одна порція брехливих новин з фронту. І ми - підбиваємо підсумки.

Все, що вони говорять - це перекручування або відверта брехня, і я не уявляю, як люди кожен день це дивляться, і що в них має лишатися в голові.

Марина Воротинцева, старший аналітик Центру протидії дезінформації РНБО:

10 із 24 сюжетів у випуску присвячені Україні, всі вони містять ознаки психологічних, лінгвістичних маніпуляцій. Головна мета таких так званих новин - сформувати інформаційну бульбашку навколо кожного глядача.

І на підтримку такої інформаційної бульбашки - росія не шкодує ресурсів: законодавчо забороняє свободу слова, кидає до в'язниць людей за інакодумство, вкладає величезні гроші у виробництво псевдоновин!

Анаїт Хоперія, в.о. керівника Департаменту протидії інформ-загрозам нацбезпеці Центру протидії дезінформації РНБО:

Це дійсно коштовний процес, армія людей працює над всім цим. Це мільйони й мільйони доларів, які вони використовують для того, щоб лише інформаційно протидіяти нам. Основні актори у нас визначені, ми знаємо, хто цим займається. Наша задача - їх всіх притягнути до відповідальності.

Ніна Коломієць, кореспондентка: