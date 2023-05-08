Посольство Італії закликало громадян своєї країни відмовитися від поїздок в Україну через останні атаки на столицю.

Про це повідомляє посольство Італії у Facebook.

"Збройні напади на Київ і всю територію України. Ситуація у сфері безпеки залишається критичною, існує ризик відключення електроенергії. Усі поїздки в Україну, у будь-якій якості, настійно не рекомендуються": - ідеться в повідомленні.