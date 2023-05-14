олександр лукашенко, який не з'являється на публіці з 9 травня, пропустив День прапора, герба та гімну Білорусі, який відзначають 14 травня. Увагу на це звернуло видання "Зеркало".

На офіційному заході виступив прем'єр Роман Головченко, який зачитав звернення від імені лукашенка.

Білоруський диктатор не з'являється на публіці на п'ятий день. 9 травня він був присутній на параді у Москві на честь Дня Перемоги (з пов'язкою на руці), але пропустив неформальний сніданок із президентом рф володимиром путіним.

Повідомлялося, що він достроково вилетів до Мінська через проблеми зі здоров'ям. Того ж дня лукашенко з'явився на церемонії покладання квітів до монумента Перемоги у Мінську, але замість нього з промовою виступив міністр оборони Віктор Хренін.

У Telegram-каналах припуcкають тяжку хворобу чи навіть смерть 68-річного лукашенка. Пишуть, що йому зробили операцію (не на серці), яка пройшла успішно. 13 травня повідомлялося, що кортеж лукашенка приїхав до будівлі Республіканського клінічного медичного центру. Кортеж пробув на території лікарні близько двох годин.

Пресслужба лукашенка не коментувала ці повідомлення.

Перший заступник голови комітету держдуми у справах СНД Костянтин Затулін заявив, що лукашенко хворіє.