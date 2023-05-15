Самопроголошений президент Білорусі олександр лукашенко вперше з 9 травня, коли він брав участь в урочистостях дня перемоги у москві, з'явився на публіці. Його пресслужба поширила кадри його поїздки до Центрального командного пункту ВПС та ППО Білорусі.

Через зникнення 68-річного лукашенка у ЗМІ з'явилися чутки про його хворобу. Його хворобливий зовнішній вигляд (кволий, з забинтованою лівою рукою та хрипким голосом) підтверджують чутки.

13 травня повідомлялося, що кортеж лукашенка приїхав до будівлі Республіканського клінічного медичного центру. Кортеж пробув на території лікарні близько двох годин. Пишуть, що він хворий на інфекційно-алергічний міокардит та переніс операцію (не на серці), яка пройшла успішно.

На нараді з білоруськими військовими лукашенко заявив про підвищену готовність білоруських військ через події в Брянській області рф, де "збили чотири повітряні судна".

Без великих докладов. Давайте посмотрим на то, что происходит вокруг нашей страны, прежде всего в воздухе. Мы очень часто обсуждаем вопросы безопасности нашего государства, особенно в воздушном пространстве. Как я вижу, сейчас обстановка у нас не критическая. Но тем не менее факторы настораживающие. Трое суток после событий рядом с нами. Я имею в виду в Брянской области, когда были сбиты четыре воздушных судна. Мы вынуждены были на это реагировать. С тех пор мы находимся в более повышенной готовности - наши войска.

Нагадаємо, 13 травня в Брянській області зазнали аварії два вертольоти Мі-8, винищувач-бомбардувальник Су-34 та багатоцільовий винищувач Су-35. Всі пілоти машин загинули. У росії знищення авіагрупи не коментували.