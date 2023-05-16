Окупанти обстріляли українську ТЕС: є пошкодження [ Редагувати ]
У понеділок ввечері, 15 травня, окупанти вчергове обстріляли одну з теплоелектростанцій ДТЕК "Енерго". Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
Через атаку було пошкоджено обладнання ТЕС. Після припинення обстрілів енергетики почали ліквідацію їх наслідків. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Це вже третя атака на генеруючі підприємства компанії з початку травня. Загалом з вересня 2022 року теплоелектростанції ДТЕК "Енерго" були атаковані 33 рази.
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