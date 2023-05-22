Розбиту гітару Курта Кобейна продали на аукціоні за $596 тис. (фото) [ Редагувати ]
Чорну електрогітару Fender Stratocaster, яку розбив рок-музикант Курт Кобейн, продали на аукціоні у Нью-Йорку за $595,9 тис. Про це повідомила пресслужба аукціонного дому Julien's Aucitons.
Курт Кобейн користувався цією гітарою під час роботи над альбомом Nevermind рок-гурту Nirvana (вийшов 1991 року).
Корпус гітари підписали всі три учасники Nirvana: сам Курт Кобейн, Кріст Новоселіч і Дейв Грол.
Курт Кобейн - засновник та лідер рок-гурту Nirvana. Nevermind - один із її найвідоміших альбомів. Гурт кілька разів отримував номінації на "Греммі", але переміг лише в одній - за найкраще виконання альтернативної музики на концертному альбомі MTV Unplugged.
Нагадаємо, Курт Кобейн наклав на себе руки 5 квітня 1994 року, йому було 27 років.
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