Чорну електрогітару Fender Stratocaster, яку розбив рок-музикант Курт Кобейн, продали на аукціоні у Нью-Йорку за $595,9 тис. Про це повідомила пресслужба аукціонного дому Julien's Aucitons.

Курт Кобейн користувався цією гітарою під час роботи над альбомом Nevermind рок-гурту Nirvana (вийшов 1991 року).

Корпус гітари підписали всі три учасники Nirvana: сам Курт Кобейн, Кріст Новоселіч і Дейв Грол.

Курт Кобейн - засновник та лідер рок-гурту Nirvana. Nevermind - один із її найвідоміших альбомів. Гурт кілька разів отримував номінації на "Греммі", але переміг лише в одній - за найкраще виконання альтернативної музики на концертному альбомі MTV Unplugged.

Нагадаємо, Курт Кобейн наклав на себе руки 5 квітня 1994 року, йому було 27 років.