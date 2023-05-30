Кошти для підтримки ЗСУ збирали у Черкасах на гаражному розпродажі [ Редагувати ]
Кошти для підтримки ЗСУ збирали у Черкасах на гаражному розпродажі. Організатори виставили понад півтисячі лотів, серед яких - одяг, прикраси, а ще чимало ексклюзивних речей. Збирали їх цілий тиждень. Подробиці - у наступному сюжеті.
Біля столів збираються перші покупці. Про кожен із лотів розповідають волонтери.
Сергій про гаражний розпродаж дізнався від друзів. Прийшов підтримати акцію і знайти шось цікавеньке.
Сергій Сидоренко, учасник розпродажу:
Я вже знайшов дві настольні ігри, які я точно візьму - це карти конфлікту і венеція, я ще тільки почав дивитись, ще може шось візьму, сьогодні в моєї подруги день народження, я думаю, ми гарно проведемо час, це популярна така гра серед молоді, потрібно буде затестити.
Серед товарів - і чимало ексклюзивних рідкісних речей. Знайти тут можна і техніку, і ексклюзивний одяг, і різні дрібниці для дому.
Станіслав Шейнога, волонтер:
Ми ставили вимогу, що це мають бути речі у гарному стані і люди віддали певно найкраще, шо у них є, навіть те,що їм потрібно, віддавали, щоб просто долучитись.
Одразу після відкриття на гаражний розпродаж завітали кількадесят людей. До вподоби містянам не лише благодійна мета проекту, але й сама ідея другого життя для вживаних речей.
Анна Нейменіс, учасниця гаражного розпродажу:
В плані екології це класно, бо речі, які ти вже не використовуєш, їх можна зробити добру справу і дати друге життя.
У Черкасах такий захід проводять вже вдруге - після того, як побачили, як містяни відгукнулися на перший гаражний розпродаж.
Анастасія Михайлович, співорганізаторка розпродажу:
Для нас це волонтерство, всі ми працюємо на одну ціль і ми розуміємо, що всі ми робимо один вклад і якщо ми вміємо організовувати такі заходи і вони успішні, то чому б таке не робити.
Усі зібрані під час гаражного розпродажу гроші передадуть на потреби наших захисників.
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