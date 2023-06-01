На Одещині у 2023-му очікується більший врожай зернових, ніж торік. За попередніми оцінками, зібрати вдасться на третину більше збіжжя. Аграрії адаптувалися до нових викликів, а крім того зіграла на руку погода.

Докладніше про підсумки одеської посівної кампанії - дивіться у наступному матеріалі.

На цьому підприємстві під Одесою - фінальний акорд посівної: останнє вільне поле аграрії засіюють соєю. Спочатку завантажують насіння в сіялку, далі - стартують основні роботи.

Олександр Лисий, працівник агрофірми:

Посів у нас відбувається таким чином, що насіння потрапляє у спеціальні трубочки та водночас змішується з добривами! Далі все це потрапляє у землю за допомогою сошників - і вже потім під час дощів та навіть без них - відбувається активний ріст самої сої.

Раніше тут вже висіяли кукурудзу, соняшник, пшеницю, горох та технічні культури - ріпак, льон, фацелію та інші. І якщо зима була посушливою, то навесні природа реабілітувалася. І були дощі. Лило так, що майже місяць техніка не могла навіть вийти в поле.

Святослав Канюк, агроном сільгосппідприємства:

Це ж чому ми так затягнули з посівом кукурудзи та соняшника, тому що у квітні не могли сіяти! Ось поляпає дощ - мокра земля - в поле не зайдемо, трошки продуло день-два, можна як би й в поле зайти, але знову дощик пройшов! І ось так от весь квітень!

І тепер агроном не може намилуватися сходами пшениці. Завдяки рясним опадам, вони високі, колос міцний. Зараз у рослин - фаза цвітіння - каже аграрій: найромантичніша пора.

Святослав Канюк, агроном сільгосппідприємства:

І погода їй сприяє. Спеки великої немає, зараз десь в районі двадцяти п'яті градусів денна температура. Це для пшениці чудово взагалі. Буває навіть, коли вітерець, аж прямо серпанок такий від пилку цього підіймається уверх над пшеницею! І ось так видно, що відбувається запилення.

Однією з найбільших проблем для місцевих фермерів під час посівної стали ціни на мінеральні добрива: вони зросли удвічі! І якщо, приміром, цьому підприємству вдалося протриматися завдяки торішнім запасам, то інші аграрії просто не потягнули додаткових витрат.

Дмитро Матуляк, керівник агрофірми:

І в цьому році багато фермерів, на жаль, хоча і випало багато опадів, не змогли справитися із мінеральною підкормкою, і того врожаю, який вони планували, на жаль, не буде.

Втім, попри всі випробування: на Одещині очікується гарний врожай зернових. За прогнозами обласного Департаменту агрополітики, сільгоспвиробники зберуть чотири мільйони тонн збіжжя - на третину більше, ніж минулого року. Але водночас постає новий виклик: як продати зерно, щоб отримати обігові кошти. Через те, що росія блокує роботу зернового коридору, ціни, за якими трейдери закуповують у фермерів, стрімко падають.

Алла Стоянова, директорка Департаменту аграрної політики, продовольства і земельних відносин Одеської ОВА:

Якщо ми, наприклад, в березні мали ціну на Дунаї на продовольчу пшеницю другого класу в дев'ять тире дев'ять двісті, дев'ять чотириста, навіть була пікова ціна, то сьогодні - сім тисяч гривень, сім з половиною - і таку ціну ще треба пошукати. Яка ціна буде на початку збирального сезону - я не знаю, але мені здається, нижча.

Ось і на цьому підприємстві зіткнулися з цією проблемою. Зараз потрібні кошти, щоб підготуватися до жнив, але продати залишки минулорічного врожаю не можуть. Ціна, яку пропонують трейдери, просто нерентабельна. Тому відразу після інтерв'ю керівник поспішає до нотаріуса - підписувати кредитний договір.

Дмитро Матуляк, керівник агрофірми:

Для того, щоб нам своєчасно зробити захист рослин, щоб ми могли своєчасно виплачувати заробітну плату, підготувати техніку. Ми вимушені взяти кредит. І ми вдячні державі, що ми беремо пільговий кредит - під дев'ять відсотків - це на сьогодні вигідно дуже, ми все прорахували.

При цьому в області наразі достатньо сховищ для майбутнього врожаю. Також працюють державні та іноземні програми підтримки агросектору. На другий рік повномасштабної війни аграрії встигли адаптуватися до нових викликів, а настрій - оптимістичний, адже, як зазначають самі фермери, в сільському господарстві працюють люди сильні духом.