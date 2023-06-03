Волонтери на базі "Уралу" зробили СТО для техніки на фронті [ Редагувати ]
СТО на колесах. Волонтери Хмельниччини на базі автомобіля "Урал" обладнали станцію техобслуговування для ремонту та відновлення бойової техніки на фронті. Там все як у майстерні: повний набір інструментів, станки й навіть вулканізація. Автомобіль назвали "Котигорошко", і він вже готовий вирушити у частину. Детальніше - у сюжеті.
Кошти на обладнання міні-СТО на колесах зібрали підприємці та благодійні організації Хмельниччини. За два місяці відремонтували подарований від лісгоспу військовим ГАЗ-66 та закупили обладнання.
Сергій Вавринчук, голова громадської організації:
Назву ми придумали "Котигорошко". Машина така застосовується як вулканізація, повний комплекс робіт, які потрібно сьогодні на передку машинам, які попадають під обстріли.
Валерій Куліковський, боєць Територіальної оборони:
Колеса перебортували, двигун справили. Одним словом: машинка буде служити.
Автівку "нафарширували" усім необхідним для ремонту бойової техніки.
Це шиномонтажний станочок. Все працює. Закріплюєте колесо, бортируєте, переодягаєте.
А ще - свердлильний, зварювальний та слюсарний станки, набір інструментів та саморобний гідравлічний прес. Автономну роботу забезпечує потужний генератор.
Військовослужбовці оцінили автомайстерню: запевняють: такий "Котигорошко" потрібен кожному підрозділу на передовій.
Анатолій, військовослужбовець Збройних сил України:
Постійно йдуть обстріли, постійно ламаються машини, постійно треба щось ремонтувати. Це таке маленьке своє СТО для нашого батальйону.
"Котигорошко" - це вже другий проєкт команди волонтерів. На передовій від зими працюють три "Капітошки" - це банно-пральні комплекси на колесах.
Микола, заступник командира батальйону Збройних сил України:
"Капітошку" наш батальйон вже має. Хлопці задоволені. На позиції виїжджаємо: миті, чисті, попралися. А тепер ще будем мати нашу шиномонтажку. Дуже хочем подякувати всім нашим волонтерам.
А тим часом медик за фахом і волонтер за покликанням - Геннадій, вже шукає однодумців та обладнання для нового проєкту.
Геннадій Годний, голова громадської організації:
Є мрія, є проєкт- мініпересувна операційна. Буде мобільно, буде швидке, буде пересувне. І все. Я думаю, що якщо ми ще будемо спасати життя на фронті, то це буде дуже корисно.
Четверта "Капітошка" і перша міні-СТО "Котигорошко" вже готові до виїзду.
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