До чого призведе підрив Каховської ГЕС: еколог розповів про жахливі наслідки [ Редагувати ]
Еколог, експерт мережі захисту національних інтересів ANTS Олег Листопад в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" розповів, які наслідки отримає Україна від підриву росіянами Каховської ГЕС.
"Те що ми бачимо просто зараз, то найближчі дні, диких тварин ніхто не врятує. Вони всі загинуть, може якість великі тварини врятуються, якщо знайдуть можливість вибігти на якусь поверхню. У природі відбувається своя катастрофа. Риба теж загине, тому що її знесе в море, а вона прісноводна. Небезпека цього екологічного злочину росіян, це те, що природа пристосовується. Але природі потрібно багато часу відновитися. Природа до цього не готова. Всі ліси затоплені, вони загинуть. Це великі втрати і росія має за це заплатити", - каже еколог.
За його словами, збитки екології будуть більше мільярда.
по темі
Найгірша екологічна ситуація нині - в Зеленодольській громаді. Як ліквідовують наслідки - в репортажі Артура Терещенка.
Ірина Баглай розпитала в Руслана Стрільця - міністра захисту довкілля та природних ресурсів України.
Кажуть, на поновлення навколишнього середовища знадобляться десятиліття. Втім наскільки відновиться природа і коли саме це станеться спрогнозувати не можливо. Експерти не виключають, деякі види рослин та тварин будуть назавжди втрачені. Більше про те, як російські військові знищують усе живе навколо, дивіться у наступному матеріалі.
Поранення отримали дев'ятеро людей - рятувальники, поліцейські, волонтери. Серед них - і громадянин Німеччини, який допомогав в рятувальній операції. Обстріл відбувся одразу, як місто залишив Президент Володимир Зеленський. Усі подробиці - в матеріалі Андрія Анастасова.
Унаслідок чергового терористичного акту росії проти мирних українців була підірвана Каховська ГЕС. Місцеві жителі потребують допомоги