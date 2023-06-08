Еколог, експерт мережі захисту національних інтересів ANTS Олег Листопад в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" розповів, які наслідки отримає Україна від підриву росіянами Каховської ГЕС.

"Те що ми бачимо просто зараз, то найближчі дні, диких тварин ніхто не врятує. Вони всі загинуть, може якість великі тварини врятуються, якщо знайдуть можливість вибігти на якусь поверхню. У природі відбувається своя катастрофа. Риба теж загине, тому що її знесе в море, а вона прісноводна. Небезпека цього екологічного злочину росіян, це те, що природа пристосовується. Але природі потрібно багато часу відновитися. Природа до цього не готова. Всі ліси затоплені, вони загинуть. Це великі втрати і росія має за це заплатити", - каже еколог.

За його словами, збитки екології будуть більше мільярда.