У середу, 28 червня, в багатьох областях України будуть опади - дощі та навіть грози. Крім того, місцями прогнозують сильний вітер.

В Україні буде хмарно з проясненнями. Вночі у більшості західних, північних та центральних областей, вдень в Україні короткочасні дощі, а місцями - грози. У південно-східній частині країни місцями буде град та шквали - до 15-20 м/с. Також сильний вітер буде у північно-західних областях.

Вночі в Україні температура повітря становитиме +12-17°. У південній частині країни прогнозують до 20° тепла. Тим часом холодно вночі буде у західних областях - лише +8-13°. Вдень в Україні повітря прогріється до +18-23°. У південно-східних областях стовпчики термометрів покажуть +23-28°.

В області буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі, а вдень місцями навіть грози.

Температура повітря в області вночі становитиме +12-17°, а вдень підніметься до +18-23°. У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 14-16° тепла, а вдень - 21-23° вище нуля.