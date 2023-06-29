Україна та ще низка держав приєднуються до санкцій Євросоюзу, які спрямовані проти осіб, причетних до дестабілізації Молдови.

Про це заявив голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель, повідомляє пресслужба Європейської Ради.

За словами Борреля, окрім України, санкції також запровадять Північна Македонія, Чорногорія, Албанія та Боснія та Герцеговина.

При цьому намір приєднатися до обмежень, які запровадила Європейська Рада, висловили члени Європейської асоціації вільної торгівлі та члени Європейської економічної зони - Ісландія, Ліхтенштейн та Норвегія.

"Вони забезпечать відповідність своєї національної політики даному рішенню Ради. Європейський Союз приймає до відома це зобов'язання та вітає його", - додав глава дипломатії ЄС.