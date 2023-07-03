Керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що окупанти намагаються повернутися на позиції біля Антонівського мосту. Про це вона сказала під час телемарафону.

Попри те, що ЗСУ постійно їх зачищає, ворог знову туди повертається, намагаючись збільшити кількість обстрілів.

Ворожі позиції ми зачищаємо, а ворог з дивовижною впертістю повертається на них і намагається розгорнути знову, бо їм треба виконувати їх наказ і зімітувати хоч якусь бурхливу діяльність, яку вони не можуть продемонструвати, для прикладу, на Запорізькому і східному напрямку.

Крім того, російські війська чинять потужний опір, намагаючись збільшити кількість обстрілів.