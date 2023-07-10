Примусової евакуації з прикордоння Сумської області не буде - ОВА [ Редагувати ]
Екстреної та примусової евакуації жителів 5-кілометрової прикордонної зони Сумської області не буде.
Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА.
"Я хочу наголосити, що екстреної й примусової евакуації не буде. Евакуація розпочнеться в плановому порядку, після того, як громадяни приймуть рішення. Якщо людина відмовляється від евакуації, пише заяву про відмову. Решта громадян, які погоджуються евакуюватись, будуть переміщені у безпечні місця", - заявив глава Сумської ОВА Володимир Артюх.
Він наголосив, що кожен мешканець прикордоння матиме право обирати - виїхати в безпечне місце чи залишитись проживати в населених пунктах, які щодня обстрілюються ворогом.
За словами глави ОВА, евакуація проводитиметься тільки тоді, коли комісія та він особисто переконаються у готовності нових місць переселення жителів прикордоння та готовності всіх служб до безпечної евакуації.
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