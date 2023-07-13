В Україні вже 1839 громадян отримали кошти за програмою "єВідновлення". Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" розповіла голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

"Програма стартувала 10 травня та набирає оберти. Вже на сьогодні, якщо говорити про гроші. То вже понад 149 млн гривень люди отримали, щоб проводити швидкі ремонти. На місцях створені комісії", - каже Шуляк.

Вона додала, від того, як швидко працює комісія, і є результат.

"Спеціальні комісії, створені місцевою владою, наразі обробляють понад 9 тис. заявок на компенсацію за пошкоджене житло", - додала вона.

"Найбільше заявників у Харківській та Київській області. За ними йдуть Миколаївська, Херсонська, Донецька області", - сказала голова профільного комітету.