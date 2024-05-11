На Житомирщині, Донеччині, Харківщині та Херсонщині заборонено відвідувати кладовища - Нацполіція (відео) [ Редагувати ]
Джерело: Ян Доброносов
Жителям прифронтових територій рекомендовано утримуватися від відвідування кладовищ у 10 кілометровій зоні від державного кордону. Адже це може бути небезпечно через можливі обстріли, провокації з боку ДРГ і замінування території.
Водночас на Житомирщині, Донеччині, Харківщині та Херсонщині існує вибіркова заборона відвідувати кладовища через підвищену мінну небезпеку.
Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомила речниця Національної поліції України Юлія Гірдвіліс.
"Традиційно перша неділя після Великодня вважається днем шани та пам'яті всім померлим та загиблим. Простіше називають як Проводи. У ці дні будуть родичі відвідувати могили, ми повинні пам'ятати, що кладовище - місце підвищеного ризику, оскільки укриттів там немає і ділянка на відкритій місцевості. Тож Національна поліція закликає громадян пам'ятати про особисту безпеку. не нехтувати сигналом повітряна тривога, не створювати на кладовищі скупчення людей. І у випадку, якщо помітили вибухонебезпечні предмети, одразу звертатися до правоохоронців...
Радимо не втрачати пильності, бути уважними. Враховуючи воєнний стан рекомендуємо максимально скоротити час пере бування на кладовищах. І хоче мо звернутися до жителів прифронтових регіонів , щоб вони утрималися у ці дні від відвідування кладовищ, адже деякі з деокупованих територій досі розміновують сапери.
За інформацією головних управлінь Нацполіції у регіонах, на понад 9 тисяч кладовищах нестимуть службу понад 12 тисяч правоохоронців...
В Україні є регіони, де існує вибіркова заборона на відвідування кладовищ. Це Житомирська, Донецька, Харківська Херсонська області. Це пов'язано з підвищеною мінною небезпекою, - розповіла речниця Нацполіції.
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