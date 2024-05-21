Міносвіти рекомендує почати навчальний рік у серпні і навчатись по суботах [ Редагувати ]
Щоб заклади освіти впродовж наступного осінньо-зимового періоду та опалювального сезону могли нормально працювати, Міністерство освіти та науки рекомендує розпочати навчальний рік для студентів (окрім перших курсів) у середині серпня, а суботи, поки тепло, зробити робочими. Про цей йдеться на сайті МОНу.
Для закладів вищої освіти та фахової передвищої освіти:
- Якщо можливо, розпочати 2024/2025 навчальний рік у першій половині серпня 2024 року. Це стосується освітніх програм усіх рівнів і всіх здобувачів, крім студентів перших курсів.
- Використовувати суботні дні як робочі в теплі місяці року.
- З середини листопада 2024 року до середини березня 2025 року планувати проведення заліково-екзаменаційної сесії, практичної підготовки, виконання курсових і кваліфікаційних робіт та подовжених канікул, а якщо потрібно, - продовжити заняття в дистанційному форматі.
- За потреби подовжити освітній процес у 2024/2025 навчальному році до кінця липня 2025 року, крім випускних курсів.
- Провадити освітній процес у традиційному (аудиторному) або змішаному (аудиторно-дистанційному) форматах у приміщенні закладу освіти або його окремому корпусі в межах розрахункової місткості споруд цивільного захисту.
- У тилових регіонах забезпечити проведення освітнього процесу переважно в аудиторному форматі з урахуванням безпеки учасників освітнього процесу та за погодженням з обласними військовими адміністраціями.
- У прифронтових та прикордонних областях, де існує ризик артилерійських обстрілів, РСЗВ, бомбових (КАБи) та ракетних атак (С-300) тощо, освітній процес можна здійснювати в укриттях. За погодженням з обласними військовими адміністраціями - на базі інших закладів освіти в тилових регіонах у змішаному або (як виняток) дистанційному форматі.
Для закладів професійної (професійно-технічної) освіти:
- Якщо можливо, розпочати навчальний рік раніше 1 вересня для учнів П(ПТ)О другого і третього курсів.
- Використовувати суботні дні як робочі в теплі місяці року. Якщо є потреба, також можливо подовжити освітній процес до кінця липня 2025 року, крім випускних курсів.
- Організувати навчання в очному форматі за обовʼязкової наявності укриттів. Якщо є недостатня кількість місць в укриттях, навчання можна організувати позмінно. Важливо: залежно від безпекової ситуації області, обласними військовими державними адміністраціями може бути ухвалено рішення про здійснення освітнього процесу в дистанційній або змішаній формі.
- Якщо виробничу практику неможливо організувати у звичайному режимі, рекомендуємо використовувати навчальні майстерні, лабораторії закладів П(ПТ)О, а якщо є потреба і можливості, забезпечити її проходження дистанційно.
Нагадаємо, відтепер шкільне навчання в Україні триватиме на рік довше для учнів, які зараз переходять у 7 клас та молодше. Усі діти замість звичних 10-11 класів перейдуть у трирічну старшу профільну школу.
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