Адвокат Євгена Борисова Олександр Маковецький вважає, що справа його клієнта дійшла до фінальної межі. Сьогодні вона перетворилася виключно на силовий схематоз з використанням правоохоронних та юридичних інструментів.

Після розвалу першої справи у вівторок, 28 травня силовики повторно затримали воєнкома Борисова прямо на виході з СІЗО після внесення застави. Йому інкримінують фактично ту ж саму справу, але вже за новою статтею.

"Розуміючи, що скандал довкола резонансної справи Євгена Борисова поступово зійшов нанівець, силовики, які займалися розслідуванням, вигадали новий спосіб, аби надалі тримати його під вартою. В них немає конкретних доказів провини за статтею 368-5 ККУ, яка була інкримінована раніше. За весь час слідство так і не змогло надати переконливі свідчення стосовно провини Борисова по справі незаконного збагачення", - зазначає адвокат Маковецький Олександр.

За словами захисника Євгена Борисова, через брак конкретних доказів вини фігуранта за статтею 368-5 ККУ про незаконне збагачення йому пред’явили організацію легалізації неправомірних доходів за статтею 209 ККУ. Раніше дана стаття вже була в основній справі. Коли заставу Борисову знизили, правоохоронці виділили даний епізод в окреме кримінальне провадження – і по ньому знову ж затримали ексвоєнкома.

Вочевидь, цю справу просто використовують, аби продовжувати тримати Борисова під вартою та чинити тиск на фігуранта і його родину. Задум прозорий: як тільки ексвоєнком вийшов на волю під заставу через розвал однієї справи, йому одразу ж оголосили підозру по іншій, фактично тій же самій справі, та знову відправили до СІЗО. Мета цієї схеми - не справедливість та законність, а банальне тримання за ґратами в своїх цілях.

"Фактично ми можемо казати про повне правове безладдя в цій справі. Я вбачаю в цьому не об’єктивне розслідування, а просто затягування процесу, який вже, очевидно, використовується силовиками в своїх службових цілях та з метою "прикрити" юридичний провал звинувачень", - резюмував Маковецький.