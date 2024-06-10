Літак з віце-президентом Малаві зник з радарів [ Редагувати ]
Літак віце-президента африканської держави Малаві Саулоса Чиліми зник з радарів після вильоту зі столиці країни Лілонгве. Про це повідомляє BBC з посиланням на канцелярію глави держави. На борту літака, крім Чиліми, було ще дев'ятеро людей.
Президент країни Лазарус Чаквера доручив провести пошуково-рятувальну операцію. Літак мав приземлитися у міжнародному аеропорту міста Мзузу на півночі країни близько 10:00 за місцевим часом. Через інцидент Чаквера скасував свій робочий візит на Багами.
Малаві - південноафриканська держава, яка межує з Мозамбіком, Замбією та Танзанією. Саулос Чиліма обіймає посаду віце-президента країни з травня 2014 року. Йому 51 рік.
У 2022 році він був позбавлений повноважень через судовий розгляд про хабарництво за участю британсько-малавійського бізнесмена. У травні суд у Малаві зняв звинувачення з Чиліми.
До початку своєї політичної кар'єри Саулос Чиліма обіймав керівні посади у філіях багатонаціональних компаній у Малаві, включаючи Unilever, Coca-Cola та Airtel Malawi.
Наприкінці травня розбився гелікоптер з президентом Ірану Ебрахімом Раїсі. На борту також були глава МЗС Хосейн Амір Абдоллахіян, губернатор провінції Східний Азербайджан Малік Рахматі, співробітники охорони президента та члени екіпажу. Усі вони - загалом вісім осіб - загинули.
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