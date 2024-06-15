Прогноз погоди на 15 червня в Україні [ Редагувати ]
У суботу, 15 червня, в Україні литимуть дощі, місцями можливі грози та навіть шквали. Максимально температура підніметься до 29° тепла.
Про це повідомляє "Укргідрометцентр".
Хмарно з проясненнями. В Україні, крім західних областей, дощі, грози, вдень у південних, східних та більшості центральних областей в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, на південному сході та сході країни значні дощі.
Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с. Температура вдень 19-24°, у східних областях 25-29°.
У Києві та області хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура, вдень 19-24°; у Києві вдень 21-23°.
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