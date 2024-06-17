росіяни обстріляли Херсон: загинула людина [ Редагувати ]
російські окупанти вкотре обстріляли Херсон. Внаслідок ворожої атаки відомо про одного загиблого.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його даними, тіло загиблого чоловіка виявили на території одного з парків. Ймовірно, він загинув під час мінометного обстрілу. Наслідки удару ще з’ясовуються, уточнив Прокудін.
Нагадаємо, у понеділок, 17 червня, окупанти вдарили по Полтавській області.
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