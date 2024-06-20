Атака дронами на Київську область: в ОВА розповіли деталі [ Редагувати ]
Ворог вночі атакував дронами Київську область, проте влучань в об'єкти критичної інфраструктури, а також житлової - не було. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.
"Ворог сьогодні вночі атакував ударними дронами нашу область, але завдяки роботі ЗСУ влучання в об'єкти критичної інфраструктури, а також житлової - не було. Уламками було пошкоджено одне підприємство, а також лінії передач. Виникла пожежа трав'яного настилу за межами населеного пункту нашої області. Постраждалих немає. Всі служби зараз працюють на місцях, ми ліквідовуємо всі наслідки. Було відключено 18 тисяч споживачів. На цю хвилину вже 5 тисяч споживачів заживлено. Далі енергетики працюють, до кінця дня всі будуть зі світлом. Все під контролем", - зазначив Кравченко.
Він додав: "На минулому тижні ми поставили свою вимогу від Київської ОВА всім енергетикам, "Укренерго", щоб були чесні розподілення світла. Зараз на виконання цієї вимоги "Укренерго", "ДТЕК" розподіляють між населенням чесні відключення світла. Ми вийшли з того часу, коли люди були 10-12 годин без світла, адже це неприпустимо".
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