Верховна Рада зірвала голосування щодо президентських змін до закону про вибори.

Напередодні Володимир Зеленський підписав указ і призначив дочасні парламентські вибори на 21 липня. І закликав депутатів скасувати мажоритарну систему та знизити прохідний бар'єр для партій до трьох відсотків. Але законопроект навіть не вдалося включити до порядку денного. Засідання закрили без жодних рішень.

Позачергове засідання розпочалось одразу з головного - скасування мажоритарної системи та зниження прохідного бар'єру. І незважаючи на те, що половина обранців у нинішньому парламенті пройшла саме за мажоритарними списками, дехто з них ініціативу Президента підтримав.

"Они ведь открытые списки вообще не вносили. Тем не менее, я даже буду голосовать за закрытые списки, лишь бы убить мажоритарку, но и это они не сделают. По этому, я думаю, дела это одно, слова - другое", - говорить Вадим Рабінович, народний депутат, голова партії "Опозиційна платформа - За життя".

А дехто обіцяв голосувати "за" лише в разі запровадження відкритих списків кандидатів.

"Це смішно. Тобто, про що були домовленості вчора, про те що вони вранці представлять. Я думав вони реалізують законопароект, який є, за якого проголосували в першому читанні. Тобто про відкриті списки, відсотки і відміна мажоритарки і його подадуть. А фактично готується новий законопроект", - говорить Андрій Білецький, народний депутат, позафракційний.

Та навіть ті, хто ініціативу підтримав, наголосили рішення не остаточне. Адже тексту законопроекту не бачив поки що ніхто. Більше того, на початку засідання проект навіть не був зареєстрований.

"Поки що важко сказати що підтримувати. Які ініціативи президента, бо нардепи мусять читати те, що зареєстровано. На сьогодні, закону з яким можна ознайомитись і підтримати немає. Позиція Самопомочі відкрита і послідовна. Це відкриті партійні списки", - говорить Роман Семенуха. народний депутат, лідер фракції "Самопоміч".

Олексій Мушак, народний депутат, Блок Петра Порошенка.

"Президент зі своєю командою маючи 1 день моги б все ж таки більш естетично і екстренно зробити це. Щоб комітет іще вчора відбувся. Там же закону на півсторінки. Могли б все зробити якісно. Друге, я вважаю, що дострокові вибори - це шкілива історія.

Зареєстрували його в профільному комітеті вже під час сесії. Після чого дискусії пожвавішали.

"Закикаю депутатів не брати участь у змові, щоб не дати олігархічним кланам закріпитися в цій залі. НФ не буде підтримувати закриті списки для того, щоб укорінилася корупційна система. Дякую", - говорить Максим Бурбак, народний депутат, лідер фракції "Народний фронт".

"Мажоритарка спотворює вибір українців. Якщо на минулих виборах переміг НФ, то найбільшу фракцію взяли БПП. Бо він відібрав всіх мажоритарників, так само як робив Янукович", - говорить Сергій Власенко, народний депутат, "Батьківщина".

До другого питання - закону про публічні закупівлі так і не дійшли. Адже, зміни до виборчого законодавства Рада все ж таки провалила. Лише 92 голоси за. Із двохсот двадцяти шести необхідних. Представники президента Зеленського зазначили - реакція нардепів очікувана.

"Є іще один юридичний механізм, я не хочу говорити публічно, але ми його використаємо. Ми вже проводили консультації і реально реалізквати ці речі", - говорить Руслан Рябошапка, заступник голови Адміністрації президента.

"Знаєте, сьогоднішня система вигідна вадомо кому. Її інтерес і лобізм. А ми хочемо запропонувати громадянам нормальні правила. Де не ними будуть керувати, а вони будуть вирішувати як для них правильно. Ми довго працювали над правками, через те були затяжки. Але ми дотримальсь всіх домовленостей", - говорить Руслан Стефанчук, представник президента України у Верховній Раді.

І додали - одразу після засідання, йдуть до Адміністрації Президента. А вже там вирішуватимуть, якою буде реакція на дії депутатів, які не виконали домовленостей, котрих досягли напередодні.