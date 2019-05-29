"Барселона" решила уволить главного тренера команды Эрнесто Вальверде, сообщает в своем аккаунте в Twitter журналист Хоаким Доменек.

Журналист заявил, что каталонский клуб связался с Вальверде и сообщил о решении расторгнуть с ним контракт.

PRIMICIA: Ernesto Valverde ya sabe que deja de ser entrenador del Barça. El club se lo ha comunicado hace unos minutos. @elchiringuitotv — Quim Domènech Puigbó (@quimdomenech) 28 мая 2019 г.

Начиная с 2017 года Вальверде выиграл с каталонской командой два чемпионата Испании, один Кубок и один Суперкубок страны.

В Лиге чемпионов Барселона под руководством Вальверде в двух сезонах подряд вылетала после разгромной домашней победы. В прошлом сезоне каталонцы вылетели в ¼ финала от Ромы (4:1, 0:3), а в этом сезоне — в ½ финала от Ливерпуля(3:0, 0:4).

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