Регина Тодоренко показала свадебное платье (фото) [ Редактировать ]
Известная телеведущая Регина Тодоренко, которая недавно объявила о предстоящей свадьбе с Владом Топаловым, во всю начала готовится к пышному торжеству. Так, в своем Instagram Регина рассказала, какое будет ее подвенечное платье. Она опубликовала несколько фото и продемонстрировала возможный наряд невесты и его детали.
"Вот сижу я и выбираю самое красивое в мире платье, уже хочется плакать прямо на фату, но я держусь! Если бы вы видели эскизы, вы бы тоже рыдали!" - поделилась с подписчиками знаменитость.
Фото: instagram.com/reginatodorenko
Подписчики не поскупились на комплименты, и уверили Регину, что ей будет хорошо в любом варианте свадебного наряда.
Ранее сообщалось, что Настя Каменских умилила фото с родителями, а также она поделилась откровенным признанием об отношениях с Потапом.
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