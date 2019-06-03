Американські компанії можуть покинути Мексику. Дональд Трамп пригрозив: якщо тамтешня влада не припинить незаконну міграцію в США, американські компанії, які мають в цій країні свій бізнес, згорнуть його і повернуться до Штатів.

За словами очільника Білого дому, дії Мехіко недостатньо рішучі. Президент запевняє: уряд Мексики може врегулювати міграційну кризу за день, якщо захоче. Натомість він лише направляє до Штатів делегації для марних перемов.