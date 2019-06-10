В понедельник, 10 июня, в оккупированном Крыму прошли новые обыски у крымских татар. Отмечается, что есть задержанные, сообщает "Крымская солидарность" в Facebook.

Известно, что российские силовики проводят обыски и другие следственные мероприятия сразу по трем адресам: в Алуште - у Эльдара Кантемирова, в Каменке Симферопольского района, а также в Строгановке у Эскендера Сулейманова.

"У въезда на крымский мост сегодня ночью сотрудники ДПС остановили автомобиль, в котором в Ростов-на-Дону направлялись родственники подсудимых Симферопольской группы ХТ, где сегодня должны состояться прения сторон. После трех часов удержания без причин, без составления необходимых процессуальных документов задержан и доставляется в отдел полиции города Керчь отец Фатмы Исмаиловой Энвер Омеров" - говорится в сообщении.

Позже в сообществе сообщили, что обыск у Эскендера Сулейманова завершен.

"Обыск проводил следователь Сергей Махнев, возглавляющий следственную группу по делу "второй Симферопольской группы", заявивший, что дело Сулейманова будет объединено с делом "второй Симферопольской группы Хизб ут-Тахрир", - добавили в "Крымской солидарности".

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В сообществе рассказали, что Эльдара Кантемирова увезли из города Алушты в село Заречное, по месту прописки, где также на данный момент проходит обыск. Также сообщается, что следственные мероприятия проходят в селе Изобильное, Алушта - в доме Ленура Халилова, председателя местной религиозной общины.

В доме Ризы Омерова, сына Энвера Омерова, задержанного по дороге в Ростов утром, на данный момент ведутся следственные мероприятия по адресу город Белогорск, ул. Маяковского, 9. Сообщается, что задержанному Энверу Омерову "стало очень плохо, ему вызвали скорую". "Прибывшие медики сделали ему уколы и просили не беспокоить его, так как у него очень высокое давление. Однако сотрудники ДПС не дали ему возможности прийти в себя и повезли в отделение полиции", - отметили в сообществе.

"В диалоге с дочерью Энвера Омерова, Фатмой Исмаиловой, сотрудник ФСБ сообщил о том, что его везут на ул. Ленина, 8, в город Керчь. Прибывшая в отделение полиции города Керчь дочь Энвера Омерова не нашла там своего отца. По состоянию на данный момент, она не знает, где находится ее отец", - подытожили в "Крымской солидарности".

Фото: facebook.com/crimeansolidarity

Ранее сообщалось, что Сенат США одобрил резолюцию по Украине, а также в США сделали заявление о крымских татарах.