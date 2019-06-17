Еще одна награда в копилку: украинка стала чемпионкой Европы [ Редактировать ]
Украинская саблистка Ольга Харлан в немецком Дюссельдорфе завоевала золотую медаль на чемпионате Европы.
В финале украинка встретилась с представительницей Франции Манон Брюне и одержала победу со счетом 15:12. Харлан оказалась сильнее немки Леи Крюгер (15:2), а потом в 1/8 финала разобралась с испанкой Арасели Наварро (15:13). В четвертьфинале Ольга разгромила представительницу России Ольгу Никиту (15:8), а в полуфинале остановила венгерку Анну Мартон (15:8).
Эта золотая медаль стала 8-й для украинской саблистки на чемпионатах Европы. Также на счету Ольги шесть серебряных и пять бронзовых наград. Отметим, что последний раз она побеждала на ЧЕ еще в 2014-м году.
Чемпионат Европы, на котором разыграют 12 комплектов наград (по шесть среди мужчин и женщин) пройдет до 22 июня.
Напомним, что 15 июня сборная Украины одержала уверенную победу (3:1) над командой Южной Кореи в финале чемпионата мира U-20.
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