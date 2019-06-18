В Англії провели перший в історії марафон у в'язниці. Щоправда, колишній, і до забігу залучили не в'язнів, а справжніх спортсменів. Чи сподобалось змагання учасникам? Знає Ольга Жидецька.

Для першого у світовій практиці марафону в стінах в'язниці організатори обрали тюрму Шептон Маллет, в англійському графстві Сомерсет. Збудували цю буцегарню ще 1610, і нині вона не працює. Але суворий тюремний інтер'єр тут цілком зберігся.

"Вони мають пробігти по 78 кіл, на кожному приблизно - по 70 східців, тож до кінця перегонів їм доведеться добряче попрацювати", - говорить Джейсон Маккардл, організатор змагань.

У змаганнях, які дістали назву "Зелена миля" - за бестселером Стівена Кінга - взяли участь 100 підготовлених атлетів. Щоб розрядити гнітючу атмосферу виправного закладу, дехто вбрався в чудернацькі костюми, а з динаміків лунали відомі англомовні тюремні хіти. На подолання маршруту учасникам відвели 6 із половиною годин. Переможець упорався за чотири із чвертю.

"Я геть виснажений, ці сходи - тепер у мене в голові. Я звик бігати в горах, але це було дуже важко", - говорить Майкл Берк, переможець перегонів.

Усі бігуни зауважують - цей марафон став для них неабияким випробуванням і цікавим досвідом.

"Дуже важкий, найважчий, я б сказав. У мене їх було 109, але цей - найскладніший", - говорить Майк Пайк, учасник змагань.

"Феноменально! Кожен має пробігти марафон у тюрмі, особливо - в маскарадному костюмі", - говорить Девід Сміт, учасник змагань.

По завершенню забігу преможцеві вручили медаль, а решті запропонували скуштувати тюремних харчів. Натхненні успіхом, організатори планують зробити такі марафони щорічними.