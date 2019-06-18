Стрілянина після матчу: поліція Торонто затримала причетних [ Редактировать ]
Поліція канадського Торонто заарештувала шістьох осіб, які можуть бути причетні до стрілянини минулої ночі. Нагадаю, четверо людей дістали поранення внаслідок стрілянини, яку після баскетбольного матчу просто серед натовпу відкрив невідомий чоловік.
Усе сталося на головній площі міста, де зібралося чимало уболівальників, які святкували перемогу місцевої баскетбольної команди Toronto Raptors у чемпіонаті NBA. Як повідомили патрульні, двоє чоловіків почубилися, після чого один з них дістав зброю і вистрелив в іншого, а тоді продовжив стрілянину, спричинивши паніку в натовпі.
Правоохоронці заарештували стрільця. У нього вилучили дві одиниці зброї. Усіх постраждалих ушпиталили. Їхньому життю ніщо не загрожує. Наразі слідчі з'ясовують мотиви чоловіка та перевіряють імовірних співучасників.
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