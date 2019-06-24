За хвилину до війни. Американська преса з'ясувала - радники Дональда Трампа вмовляли президента на минулих вихідних завдати удару по Ірану. Хто його відмовив? І які аргументи переконали? Дмитро Анопченко з'ясував усе про вибухонебезпечну ситуацію.

Вже сьогодні світ міг бути втягнутий в масштабний військовий конфлікт. Газета Wall Street Journal дізналася з джерел у Білому домі - радники Трампа переконували його нанести точкові удари по Ірану.

Країна втратила 130 мільйонів доларів - саме стільки коштує збитий Іраном американський безпілотник. І всі вихідні "яструби" у команді Трампа, - відповідальні за питання національної безпеки, умовляли президента - "безкарним це залишати не можна, потрібно задіяти ракети", для атак по іранських об'єктах ППО і армійських спорудах. Як повідомляється в газеті, - "ці люди просто хотіли втягнути країну у війну" і вкрай засмучені відмовою Трампа.

"Я ніколи не відкликав удар по Ірану, як тут люди некоректно пишуть. Я всього лише не дав йому ходу на даному етапі!".

Сам він - традиційно, в твіттері, спробував пом'якшити скандал.

Але журналісти з'ясували - це не зовсім так. А відговорив президента від початку нової війни його улюблений телеведучий. І New York Times дізналася, якими були аргументи.

За даними видання, незадовго до ухвалення рішення, Дональд Трамп неофіційно спілкувався з Такером Карлсоном з каналу FoxNews - людиною, чиї ефіри президент давно дивиться і дуже любить. І телеведучий нібито сказав - якщо Вашингтон почне бойові дії, у нинішнього президента не буде ані найменшого шансу переобратися в 2020 році. І - мовляв - ті, хто переконують завдати удари, діють не в інтересах глави держави. Саме цей аргумент спрацював, хоча публічно озвучують іншу версію.

У свіжому інтерв'ю NBC президент підтвердив, що зупинив удари в той момент, коли літаки вже повинні були піднятися в повітря. Ось тільки причину назвав іншу - нібито йому повідомили, що в разі атаки загинуть півтори сотні мирних жителів.

Так що відповідь Америки тепер буде іншою - нові санкції і кібератаки.