Десятки обдурених клієнтів і десятки тисяч украдених гривень. У Запоріжжі ошукали туристів, які цього літа планували відпочити за кордоном. Докладніше - наші кореспонденти.

Замість теплого моря і піщаного пляжу - спекотний асфальт та загазоване повітря. Катерина одна із тих, хто замість романтичних мандрів змушений сидіти в рідному Запоріжжі. А все через турфірму, яка одного дня заявила, що не може відправити клієнтів на відпочинок.

"Конечно, меня смутило название - "Мандры-Шмандры", но я почитала в интернете отзывы, репутация очень хорошая, многолетняя". - говорить Катерина Червинська, ошукана клієнтка.

Катерина каже, це мала бути її весільна подорож. Планували і сплатили ще навесні. Натомість, замість путівки - отримали розписку. В ній директорка турфірми скаржиться на фінансову скруту та божиться молодятам повернути гроші - каже дівчина. Та за кілька днів жінка і сама зникла.

"Мы конечно были в шоке. Потому что мы собирали очень долго и давно деньги. И мы многим жертвовали ради этой суммы. И решили не отмечать пышно свадьбу, чтобы поехать в путешествие", - розповідає Катерина Червинська, ошукана клієнтка.

Таких постраждалих як Катерина - вже майже два десятки. Хтось замовляв тури на цілі групи. І теж, залишився ні з чим, - пояснюють у поліції.

"Поліцією встановлено, що потерпілі робили передоплату, або повністю сплачували вартість туру на відпочинок, проте квитків не отримували, гроші їм ніхто не повернув. З аналогічними заявами звернулось 17 громадян. Суми збитків становлять від 6000 до 35000 гривень", - повідомила Катерина Людвік, начальник відділу комунікації ГУНП в Запорізькій області.

Турфірма "Мандри-Шмандри" містилася у самому центрі Запоріжжя. Позиціонувала себе як "агенція авторських пригод". Працювала кілька років і набула постійних клієнтів. Та зараз про неї уже нічого не нагадує. У приміщенні - інші орендарі.

"Были первую неделю, ходили. Они уже все поняли".

За неофіційною інформацією, власниця агентства чкурнула за кордон. У Каїр. До чоловіка. В такому разі, кажуть юристи, ошуканим клієнтам повернути гроші буде вкрай важко. Навіть суд не зможе стягнути жодне майно.

"Фактичне стягнення можливе лише в наявності в особи-боржника або майна, або доходів. Якщо особа не має жодного майна на території України і навіть не мешкає зараз на території України, то таке стягнення швидше за все буде примарним", - зазначив Іван Черкашин, юрист.

Випадки, коли невеличкі туристичні фірми «кидають» своїх клієнтів, не рідкість, - додають юристи. А все через те, що у законодавстві відсутні вимоги щодо ліцензування таких структур.

"Тобто, будь хто - ви, я, може зняти завтра офіс, поставити стілець, стіл, ноутбук, дати рекламу - "туристична агенція", і почати брати передоплату", - говорить Іван Черкашин, юрист.

Зараз шахрайку шукають як поліція, так і ошукані клієнти. Тим же, хто тільки збирається у відпустку за кордон, юристи радять звертатись до великих агенцій. Без посередників.