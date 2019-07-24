"Динамо" - "Шахтер": назван арбитр матча за Суперкубок Украины [ Редактировать ]
Фото: twitter.com/FCShakhtar
Комитет УАФ назначил бригаду арбитров на матч за Суперкубок Украины-2019, в котором сойдутся донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо". Об этом сообщается на сайте организации.
Украинское "эль-классико" доверили Виталию Романову из Днепра. В прошлом сезоне рефери работал на 12 матчах УПЛ, показав 77 "горчичников", 4 красных карточки, а также назначил 3 пенальти.
В роли лайнсменов выступят Александр Войтюк (Запорожье) и Владимир Володин (Херсон). Четвертый арбитр - Анатолий Абдула (Харьков). Наблюдателем арбитража будет Виталий Годулян (Одесса).
Также соощается, что на поединке в режиме оффлайн будет проведено тестирование системы видеоповторов (VAR). Арбитром в этом качестве назначен Евгений Арановський (Киев), ассистентом - Андрей Скрипка (Кропивницкий), наблюдателем арбитража - Виктор Дердо (Черноморск).
Напомним, матч "Динамо" - "Шахтер" состоится 28 июля на одесском стадионе "Черноморец". Стартовый свисток - в 21:00 по киевскому времени.
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