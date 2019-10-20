Леся Никитюк отпраздновала день рождения (фото) [ Редактировать ]
Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк отпраздновала день рождения. Запечатленным моментом звезда поделилась с поклонниками в Instagram.
"С днем рождения меня", - написала Никитюк.
В комментариях подписчики также поздравили Лесю: "С днем рождения, дорогая", "Ты лучшая, с твоим днем!", "Какое яркое фото, с праздником".
Ранее сообщалось, что Леся Никитюк ошарашила поклонников новым фото.
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